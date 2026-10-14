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Aston Villa Fenerbahçe maçı ilk 11'leri! Aston Villa Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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Aston Villa Fenerbahçe maçı ilk 11'leri! Aston Villa Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe, zorlu İngiltere deplasmanında Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli taraftarların gözü, iki takımın sahaya hangi kadrolarla çıkacağına çevrildi. Peki, Aston Villa Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte karşılaşmanın ilk 11'leri ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe’nin Aston Villa deplasmanı öncesinde kadro tercihleri, futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle Romelu Lukaku’nun son durumu nedeniyle sarı-lacivertlilerin hücum hattında nasıl bir tercih yapacağı büyük bir soru işareti olarak öne çıkıyor. Aston Villa Fenerbahçe maçı 11'i açıklandı mı, Lukaku ilk 11'de mi? İki takımın sahaya süreceği isimler haberimizin devamında...

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformu aracılığıyla TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1'i uydu, kablo ve IPTV platformlarından izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Filbox: 20. kanal

Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Aston Villa'nın İngiltere'nin Birmingham kentindeki evi Villa Park'ta oynanacak. Tarihi stadyumda taraftarı önünde galibiyet arayacak İngiliz ekibine karşı Fenerbahçe, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

ASTON VİLLA FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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