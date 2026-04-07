7 Nisan 2026 sabahı İstanbul merkezli yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik geniş çaplı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Bu yeni dalga operasyonda birçok tanınmış kişiyle birlikte Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu da emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Peki, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu neden gözaltına alındı? Aslı Sipahi kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ASLI SİPAHİ HACISÜLEYMANOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden gibi ünlü isimlerle birlikte Sipahi’nin de gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Operasyonun resmi kapsamı, basına yansıyan haberlerde yasaklı madde iddialarıyla bağlantılı olarak yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucu birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlara dayanmaktadır. Ancak soruşturmanın detaylı iddianamesi ve hukuki süreçle ilgili henüz savcılık tarafından kamuoyuna geniş bir açıklama yapılmamıştır.

ASLI SİPAHİ KİMDİR?

Aslı Sipahi, Türkiye’nin önde gelen cemiyet hayatı isimlerinden biri olarak tanınır. Spor camiası ve sosyete çevreleri tarafından bilinen Sipahi, toplumsal medya ve basında hem sporcu kimliği hem de şık yaşam tarzı ile sıkça gündeme gelir.

Sipahi’nin ilk akla gelen sıfatı milli binici olmasıdır. Çocuk yaşlardan itibaren at binme sporuyla ilgilenen Sipahi, binicilik alanında profesyonelleşmiş ve Türkiye’yi uluslararası yarışlarda temsil etmiştir. Bugüne kadar birçok kez Türkiye Şampiyonluğu elde eden sporcu, disiplini ve azmiyle genç binicilere örnek teşkil etmiştir.

Spor kariyerinin yanı sıra tasarım ve estetik alanlarına da ilgi duyan Sipahi, bu yönünü sosyal medya hesapları ve projelerinde yansıtmaktadır. Moda ve yaşam şekli üzerine olan paylaşımlarıyla takipçileri tarafından beğeni toplamaktadır.

ASLI SİPAHİ KAÇ YAŞINDA?

Aslı Sipahi’nin doğum yılı ve yaşı hakkında kesin bilgiler medya kaynaklarında net olarak yer almasa da, tanınan bir cemiyet ve spor figürü olmasına karşın yaşının 30’lu yaşlarda olduğu tahmin edilmektedir.

ASLI SİPAHİ NERELİ?

Medya kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Aslı Sipahi’nin Türkiye’de doğup büyüdüğü ve uzun yıllardır Türk cemiyet hayatının içinde olduğu bildirilmektedir.