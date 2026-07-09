ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Ayaş

Ayaş ilçesi Gökler Mahallesi'nde köye su sağlayan pompada meydana gelen arıza nedeniyle 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.05 ile 19.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Akyurt

Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Geçit Sokak'ta müteahhit tarafından yürütülen kazı çalışması sırasında içme suyu dağıtım şebeke hattının zarar görmesi nedeniyle 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.55 ile 20.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Etimesgut

Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi Küme Evleri No: 125 önünde 110 milimetrelik içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.20 ile 23.00 arasında Yapracık Köy İçi bölgesinde plansız su kesintisi yapılacaktır. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Çankaya

Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi Serpmeler bölgesinde 110 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.40 ile 20.00 arasında Yakupabdal Mahallesi'nin bir bölümüne su verilemeyecektir. Ekipler arızayı gidermek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Çubuk

Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ahi Sokak'ta meydana gelen boru arızası nedeniyle 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.35 ile 19.30 arasında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Berat Caddesi'ne bağlı sokaklarda su kesintisi uygulanmaktadır. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi 444 Sokak üzerinde 110 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 23.00 arasında Karşıyaka Mahallesi'nin bir bölümünde su kesintisi yaşanacaktır. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarına devam etmektedir.