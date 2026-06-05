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ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesine bağlı Basınevleri Mahallesi'nde, Selçuklu Caddesi üzerinde bulunan 200'lük şebeke hattında meydana gelen arızanın giderilebilmesi için su kesintisi yapılmaktadır. Arıza 5 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30'da meydana gelmiş olup tamirat çalışmalarının aynı gün saat 19.00'a kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Su kesintisinden Selçuklu Caddesi, 27. Sokak, Bilinç Sokak, Tezol Sokak, Gezi Sokak, Kuram Sokak, Gülgün Sokak, Söylev Sokak ve çevresindeki bölgeler etkilenmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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