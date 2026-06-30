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ASKİ Ankara su kesintisi! 30 Haziran-1 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 30 Haziran-1 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇUBUK

Çubuk ilçesi Tahtayazı Mahallesi’ndeki terfi deposunda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır. Kesinti, 30 Haziran 2026 saat 10.30’da başlamış olup 1 Temmuz 2026 saat 12.00’de giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Tahtayazı, Yukarıemirler, Meşeli Gölyayla, Susuz, Dağkalfat, Dalyasan ve Kızılöz mahalleleri etkilenmektedir.

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan 90’lık içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır. Tek Yapı Kooperatifi’ne 30 Haziran 2026 saat 11.00 ile 19.00 arasında su verilemeyecektir. Ekipler, arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Küme Evleri Sokak’ta bulunan Ø110 PE boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesinti, 30 Haziran 2026 saat 16.00 ile 20.00 arasında uygulanacaktır. Ayvaşık Mahallesi Esertepe Küme Evleri Sokak ve çevresi kesintiden etkilenmektedir.

POLATLI

Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi’nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki Ø110 PVC boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin 30 Haziran 2026 saat 17.30 ile 21.00 arasında sürmesi planlanmaktadır. Mehmet Akif Mahallesi’nin bir bölümü kesintiden etkilenmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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