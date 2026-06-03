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ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KAZAN

Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi Çan İçi Caddesi üzerinde bulunan 700'lük içme suyu ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde saat 14.15'te plansız su kesintisi uygulanmıştır. Arızanın giderilerek suyun yeniden verilmesinin 23.00'te tamamlanması öngörülmektedir.

Kesintiden Dağyaka Mahallesi, Saray Mahallesi, Atom Caddesi, TUSAŞ Haberleşme Bölgesi ve 164. Sokak çevresi etkilenmektedir.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde, 281. Sokak ile 282. Sokak kesişiminde bulunan 500'lük şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00'da su kesintisi uygulanmıştır. Arızanın giderilmesi ve suyun yeniden verilmesinin 23.00'te tamamlanması planlanmaktadır.

Kesintiden Yayla, Esertepe, 19 Mayıs, Ovacık, Kuşcağız ve Atapark mahalleleri ile çevre bölgeler etkilenmektedir.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi Oyuklu Mevkii'nde bulunan P110 içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde saat 16.10'da plansız su kesintisi uygulanmıştır. Arızanın giderilerek suyun yeniden verilmesinin 22.00'de tamamlanması beklenmektedir.

Kesintiden Yakacık Oyuklu Mevkii ve TOKİ blokları etkilenmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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