ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Ankara ASKİ su kesintisi listesi açıklandı:

Mamak

27 Nisan 2026 tarihinde saat 09.40 ile 22.00 arasında, Cengizhan Mahallesi Sultan Fatih Caddesi ile 839 Sokak köşesinde meydana gelen 200’lük içme suyu hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Bu kesintiden Cengizhan, Fahri Korutürk ve Duralialıç mahallelerinin üst kotları ile birlikte Ege, Mutlu, General Zekidoğan, Akşemsettin ve Boğaziçi mahallelerinin üst kotları etkilenmektedir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayaş

28 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 17.00 arasında, Böğürtlen deposunda yapılacak vana değişimi çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi genelini kapsamaktadır.

Güdül

27 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 23.30 arasında, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde meydana gelen 110’luk dağıtım şebeke borusu arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Yukarı, Yeni Emirler ve Aşağı mahalleleri etkilenmektedir.

Kalecik

27 Nisan 2026 tarihinde saat 12.00’den 28 Nisan 2026 saat 17.00’ye kadar, Koçak grup hattına ait su deposunda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti Akbük, Kızılkaya, Akkaynak ve Hacıköy mahallelerini kapsamaktadır.