ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Kızılcahamam

Kızılcahamam ilçesinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 ile 20.00 arasında arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. İlçe terfi istasyonunun emme ve basma kollektör hattında meydana gelen arıza sebebiyle tesisat değişimi yapılacaktır. Bu çalışma Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Kesintiden Akçay, Karşıyaka, Kemalpaşa, İsmetpaşa ve Yenice mahalleleri etkilenecektir.

Akyurt

Akyurt ilçesinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 17.20 ile 22.00 arasında arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Yıldırım Mahallesi Kiraz Sokak’ta müteahhit firma tarafından yürütülen kazı çalışması sırasında Q90 PVC dağıtım şebeke hattına zarar verilmiştir. Bu nedenle su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yıldırım Mahallesi etkilenecektir.