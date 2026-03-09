Artvin okullar tatil mi, 9 Mart Pazartesi Artvin'de okul yok mu (ARTVİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Artvin okullar tatil mi? 9 Mart Pazartesi günü Artvin'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.Detaylar ve güncel tatil bilgisi haberimizde…

ARTVİN HAVA DURUMU

Bugün Artvin'de 9?Mart?2026 Pazartesi günü hava soğuk ve yer yer hafif kar sağanaklı geçecek. Sıcaklıklar gündüz yaklaşık 4?°C civarında seyredecek, gecenin en düşük derecesi ise yaklaşık -4?°C civarında olacak. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağış riski bulunurken, gün içinde bulutlu ve soğuk hava etkisini sürdürecek. Rüzgâr hafif esecek ve nem oranı yüksek seviyelerde kalacak.

Mart ayı boyunca Artvin'de hava genellikle kapalı ve yağışlı seyreder; Mart ortalaması gündüz sıcaklığı 3-7?°C civarındadır ve kar veya yağmur günleri sık görülebilir – Mart'ta ortalama 16 yağışlı gün kaydedilir.

Gün boyunca güneşli açık bir hava beklenmese de akşam saatlerinde bulutlar dağılabilir; önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yavaş yavaş artması ve yağış ihtimalinin azalması bekleniyor

ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Mart Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.