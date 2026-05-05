Arsenal Atletico Madrid maçı ne zaman? Arsenal Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Arsenal Atletico Madrid maçının tarihi, saati ve yayıncı kanalı futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Dev karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak bu önemli mücadele, futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.

ARSENAL VS ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma TRT 1 üzerinden farklı platformlar aracılığıyla da izlenebilecek. Yayın detayları şu şekilde:

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan takip edilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın imkânı bulunuyor.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev karşılaşma saat 22:00’de başlayacak.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan Emirates Stadyumu’nda oynanacak. Arsenal, sahasında Atletico Madrid’i konuk edecek.