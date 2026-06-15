Arsen Nişanyan, akademik çalışmalarıyla öne çıkan bir Antik Çağ tarihçisi, yazar ve dilbilimcidir. 1993 yılında Türkiye’de doğan Nişanyan, özellikle Antik Yunan ve Roma tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla dikkat çekmektedir. Peki, Arsen Nişanyan kimdir, ne iş yapıyor? Sevan Nişanyan'ın oğlu Arsen Nişanyan kaç yaşında, nereli, annesi kim? Detaylar haberimizde.

SEVAN NİŞANYAN'IN OĞLU ARSEN NİŞANYAN KİMDİR?

Arsen Nişanyan, yazar ve dilbilimci kimliğiyle tanınan, aynı zamanda akademik çalışmalarıyla öne çıkan bir isimdir. 1993 yılında Türkiye’de doğduğu belirtilen Nişanyan, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Sevan Nişanyan’ın oğludur.

Antik Çağ tarihi üzerine yoğunlaşan akademik çalışmalarıyla bilinen Arsen Nişanyan; özellikle Antik Yunan, Roma tarihi, felsefe tarihi, mitoloji ve geç Antik Çağ kültürleri üzerine araştırmalar yürütmektedir. Akademik kariyerini uluslararası üniversitelerde sürdürmüş, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle genç araştırmacılar arasında dikkat çeken bir profil oluşturmuştur.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Birleşik Krallık’ta tamamladığı belirtilen Nişanyan, akademik yolculuğunu farklı ülkelerdeki üniversitelerde devam ettirmiştir. Ayrıca Kapadokya Üniversitesi’nde başladığı Turizm Rehberliği eğitimini yarıda bırakarak akademik çalışmalarına ağırlık verdiği aktarılmaktadır.

ARSEN NİŞANYAN KAÇ YAŞINDA?

Arsen Nişanyan, 1993 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

ARSEN NİŞANYAN NERELİ?

Arsen Nişanyan’ın Türkiye doğumlu olduğu belirtilmektedir. Çocukluk ve gençlik dönemine ilişkin bilgilerde, büyüdüğü yer olarak Şirince Köyü öne çıkmaktadır.

2015 yılından itibaren Şirince’de yaz okulları düzenlediği ve burada akademik çalışmalarını destekleyen eğitim faaliyetleri yürüttüğü ifade edilmektedir. Bu yönüyle Nişanyan, Türkiye’deki kültürel ve tarihsel bağlamla ilişkili çalışmalarına da devam etmektedir.

ARSEN NİŞANYAN NE İŞ YAPIYOR?

Arsen Nişanyan, akademisyen, yazar ve Antik Çağ tarihçisi olarak faaliyet göstermektedir. Çalışmalarını özellikle Antik Yunan ve Roma tarihi üzerine yoğunlaştırmıştır.

Akademik kariyerine ilişkin bilgilerde, lisans eğitimini Birleşik Krallık’ta tamamladığı, yüksek lisans sürecini de yine İngiltere merkezli akademik çevrelerde sürdürdüğü belirtilmektedir. Ardından Oxford Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam ettiği ve doktora sürecini Harvard Üniversitesi Klasikler Bölümü kapsamında yürüttüğü ifade edilmektedir.

Harvard Üniversitesi’nde Antik Tarih alanında doktora öğrencisi olarak çalışmalar yapan Nişanyan, aynı zamanda felsefe tarihi, mitoloji ve geç Antik Çağ kültürleri üzerine ders ve eğitim programlarında eğitmenlik yapmıştır.

2015 yılından bu yana Şirince Köyü’nde düzenlediği yaz okulları ile akademik bilgiyi sahaya taşıyan eğitim faaliyetlerine de katkı sunmaktadır. Bu yönüyle hem araştırmacı hem de eğitimci kimliğiyle öne çıkmaktadır.

ARSEN NİŞANYAN ANNESİ KİM?

Arsen Nişanyan’ın annesi, Türk yazar ve gazeteci Müjde Tönbekici’dir.