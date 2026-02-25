Haberler

Arrivederci Juventus ne demek (Galatasaray Juventus)?

Futbol dünyasında bu ifade genellikle ikonik ayrılıklar, bir dönemin kapanışı veya kulüpten ayrılan efsanevi isimler için manşetleri süsler. Peki, Arrivederci Juventus ne demek?

İtalya Serie A denildiğinde akla gelen ilk kulüplerden olan Juventus, nam-ı diğer "Yaşlı Hanım" (La Vecchia Signora), tarihi boyunca sayısız yıldıza ev sahipliği yapmış ve birçok hüzünlü vedaya sahne olmuştur. "Arrivederci Juventus" sloganı, sadece bir takımdan ayrılmayı değil, aynı zamanda bir aidiyetin son bulmasını simgeler.

ARRİVEDERCİ JUVENTUS NE DEMEK?

"Arrivederci Juventus" ifadesi, İtalyanca kökenli bir veda cümlesidir. Kelime anlamı olarak "Hoşça kal Juventus" veya "Tekrar görüşmek üzere Juventus" manasına gelir. "Arrivederci", İtalyanca'da birisiyle yeniden görüşme umudu taşıyan, nezaket seviyesi yüksek bir veda biçimidir.

BU İFADE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

İtalyan futbol kültürü, bağlılık ve tutku üzerine kuruludur. Bir oyuncu veya teknik direktör Juventus'tan ayrıldığında, eğer camiada derin izler bırakmışsa, taraftarlar ona "Addio" (ebedi elveda) demek yerine "Arrivederci" demeyi tercih ederler. Bu, "Yollarımız bir gün yine kesişecek" mesajını taşır. Alessandro Del Piero'dan Gianluigi Buffon'a kadar birçok efsane için bu başlık atılmıştır.

JUVENTUS TARİHİNDEKİ İKONİK AYRILIKLAR

Juventus tarihinde "Arrivederci" denilen en unutulmaz isimleri hatırlamak, bu ifadenin ağırlığını anlamamıza yardımcı olur:

1. Alessandro Del Piero: 19 yılın ardından Torino ekibine veda ederken, tüm stadyum gözyaşları içinde bu veda cümlesini haykırmıştı.

2. Gianluigi Buffon: Kalede geçen bir ömrün ardından hem Paris'e giderken hem de futbolu bırakırken kullanılan başlık yine aynıydı.

3. Cristiano Ronaldo: Modern dönemin en büyük transferlerinden biri olan CR7, İtalya macerasını noktaladığında spor manşetleri "Arrivederci" diyerek Portekizli yıldıza selam durmuştu.

Osman DEMİR
