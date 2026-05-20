Arka Sokaklar Tunç gerçekte kim?

Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz karakterlerinden Tunç Güner’i canlandıran Kerimhan Duman hakkında “Kimdir, gerçekte kim?” sorusu sıkça araştırılıyor. Uzun yıllar ekranda yer alan karakterin gerçek hayattaki kimliği merak konusu olurken, Kerimhan Duman’ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından yoğun şekilde inceleniyor. Sosyal medyada yeniden gündeme gelen oyuncu, eski bölümlerle birlikte tekrar dikkat çekti.

KERİMHAN DUMAN KİMDİR?

Kerimhan Duman, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta adım atan ve özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı “Tunç” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan bir isimdir. Son günlerde Survivor Türkiye yarışmacısı Beyza Gemici ile ilgili paylaşımlar sonrası yeniden gündeme gelen Duman, sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasına girdi.

EĞİTİM HAYATI VE KARİYERİ

13 Haziran 1996’da İstanbul’da doğan Kerimhan Duman, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Oyunculuk kariyerini sürdürürken aynı zamanda hukuk eğitimi de alan Duman, genç yaşta televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı. Oyunculuk eğitimini ise Sümer Onat Film ve Tiyatro Merkezi’nde tamamladı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kerimhan Duman, kariyeri boyunca çeşitli dizi ve projelerde yer aldı.

• Arka Sokakla r — 2006 yılından itibaren “Tunç Güneri” karakteriyle uzun yıllar ekranlarda yer aldı.

• Kara Para Aşk — 2014 yılında kısa süreli bir rolle projede yer aldı.

• Vücut — Oyuncunun sinema alanındaki ilk deneyimleri arasında bulunuyor.

GÜNDEME GELME NEDENİ

Kerimhan Duman’ın yeniden gündem olmasının nedeni, Survivor yarışmacısı Beyza Gemici ile ilişkilendirilmesi oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası oyuncunun özel hayatı, yaşı ve kariyeri yeniden merak konusu haline gelirken, hakkında yapılan aramalar da önemli ölçüde arttı.