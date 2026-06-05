Arka Sokaklar Selin öldü mü, şehit oldu mu, Oya Akar diziden ayrıldı mı?

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da Selin karakteriyle ilgili yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Fragman sonrası “Selin şehit mi oldu?”, “öldü mü?” ve “Oya Akar diziden ayrılıyor mu?” soruları yoğun şekilde sorgulanırken, karakterin dizideki geleceği merak konusu oldu.

Kanal D ekranlarının uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar, sezon finali süreciyle birlikte yeniden gündemin en çok konuşulan dizileri arasında yer aldı. Dizinin geleceğine dair “Arka Sokaklar bitiyor mu?” sorusu merak edilirken, Selin karakteriyle ilgili ortaya atılan iddialar da izleyiciler arasında büyük bir endişe yarattı.

ARKA SOKAKLAR BİTİYOR MU?

Mevcut bilgiler doğrultusunda Arka Sokaklar’ın tamamen final yaptığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizi, 20. sezonunu tamamlayarak sezon finaline giderken, yeni sezonla ilgili karar henüz netlik kazanmış değil. Bu nedenle yapımın devam edip etmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor.

SEZON FİNALİ SONRASI BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Sezon finalinin ardından dizinin akıbetiyle ilgili sosyal medyada birçok iddia gündeme gelirken, yapım ekibinden yeni sezon hakkında resmi bir duyuru yapılmadı. İzleyiciler ise dizinin geleceğine dair açıklamaları yakından takip ediyor.

SELİN ÖLDÜ MÜ?

Selin karakterinin akıbeti, yayınlanan fragman sonrası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Fragmanda bazı karakterlerin “şehit” panosunda isimlerinin görülmesi dikkat çekerken, Selin’in diziden ayrıldığına ya da öldüğüne dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.