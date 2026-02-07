Arka Sokaklar dizisinde Cevher karakteriyle ilgili yaşanan sahneler izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölüm sonrası "Arka Sokaklar Cevher öldü mü?" sorusu gündeme gelirken, karakterin dizideki geleceği de merak konusu oldu. Cevher'in öldüğü iddiaları doğru mu, senaryo nasıl ilerleyecek? Detaylar haberimizde…

6 Şubat 2026 Cuma akşamı ekrana gelen Arka Sokaklar'ın 738. bölümünde, uzun süredir peşinde olunan Cevher Şanlı karakterinin hikâyesi sona erdi. Mesut ve ekibinin yürüttüğü operasyon, dizinin en çarpıcı sahnelerinden birine sahne oldu.

MESUT VE EKİBİNDEN KRİTİK OPERASYON

Bölüm boyunca tansiyon giderek yükselirken, Cevher Şanlı'yı köşeye sıkıştıran ekip zorlu bir mücadele verdi. Planlı ve kararlı ilerleyen operasyon sonunda Cevher yakalandı ve yaşanan çatışmanın ardından etkisiz hâle getirildi.

İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLEYEN SAHNELER

Cevher'in ölümüyle sonuçlanan sahneler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Dizinin takipçileri, bu gelişmenin hikâyeyi nasıl etkileyeceğini ve önümüzdeki bölümlerde ekibi nelerin beklediğini merak etmeye başladı.

YENİ BÖLÜMLERDE NELER OLACAK?

Cevher Şanlı dosyasının kapanmasıyla birlikte Arka Sokaklar'da yeni tehditlerin ve yeni hikâyelerin kapısı aralanmış oldu. Mesut ve ekibi için mücadele bitmezken, dizinin ilerleyen bölümlerinde tempoyu daha da artıracak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.