Arka Sokaklar 751. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 731. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar’ın 751. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube’de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

EKİP STATTA BOMBA PLANINI ENGELLEYEBİLECEK Mİ?

Yayınlanacak yeni bölümde ekip, statta büyük bir saldırı planlayan eski Mossad ajanını durdurmak için zamana karşı yarışa giriyor. Tehlikeli eylem planı ortaya çıktıktan sonra tüm birimler alarma geçerken, olayın boyutu giderek daha kritik bir hale geliyor.

DEVRAN ARPACI’NIN KAÇIRMA PLANI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Devran Arpacı’nın Ali’yi kaçırmasıyla birlikte Mesut ve Bozo harekete geçiyor. Kilis’e gelen ekip, Ali’yi bulmak için yoğun bir operasyon başlatırken, olayların seyri beklenmedik şekilde değişiyor. Ali ise polislik yeteneklerini kullanarak kendisini kaçıranların elinden kurtulmayı başarıyor.

ALİ VE İSMAİL’İN TEHLİKELİ PUSUSU

Ali ve İsmail, Devran’ı yakalamak için iz sürerken büyük bir pusunun içine düşüyor. Planlanan operasyon tersine dönerken ekip ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan bu gelişme, operasyonun seyrini tamamen değiştiriyor.

MESUT VE BOZO ŞEHİT HABERİYLE SARSILIYOR

Operasyon sırasında gelen şehit haberi, Mesut ve Bozo’yu derinden etkiliyor. İki isim, yaşanan olayın ardından karşılarında Ali’yi görüp görmeyeceklerini sorgularken, ekip içinde büyük bir belirsizlik oluşuyor.

GERİLİM DOLU OPERASYONDA SON DURUM

Tüm gelişmeler ışığında ekip, hem saldırı planını durdurmak hem de kayıpların izini sürmek için yeniden harekete geçiyor. Statta planlanan bomba eylemiyle ilgili kritik sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Fevzi’nin uzaktan akrabası olan Vahap saç ektirmeye gittiği merkezde dolandırılmaya kalkınca çareyi ekibimizden yardım istemekte bulur. Gizli görevle çetenin içine sızan ekibimizin başına ilginç olaylar gelecektir. Bu görev Zeki ve Hüsnü’nün evliliklerini sarsacak cinstendir. Ali’nin Kilis’e tayini çıkmıştır. Ekibe veda eder ve görev yerine doğru yola çıkar. Ancak onu orada önemli bir tehlike beklemektedir.

ARKA SOKAKLAR 751. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar’ın 751. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.