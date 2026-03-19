Arefe günü temizlik yapılır mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken evlerde hummalı bir hazırlık dönemi başlar. Arefe günü temizlik yapmak, hem bayram alışverişine hem de sofralara daha düzenli bir ortam sağlar. Ancak bazı inanç ve gelenekler Arefe günü temizlik konusunda farklı görüşler öne sürüyor. İşte Arefe günü temizlik hakkında merak edilenler ve uzman tavsiyeleri.

AREFE GÜNÜ TEMİZLİK YAPMAK GÜNAH MI?

Arefe günü, Kurban Bayramı öncesinde manevi olarak büyük önem taşıyan günlerden biridir. Bazı kişiler bu özel günde ev temizliği yapmanın uygun olup olmadığını merak ediyor. Ancak din büyükleri, arefe gününün kıymetli bir gün olduğunu ve bu nedenle zamanın ibadet, dua ve manevi hazırlıkla geçirilmesinin daha uygun olduğunu belirtiyor. Arefe günü temizlik yapmanın bir sakıncası yoktur.

Temizlik ve düzenlemeler arefe gününden önce yapılırsa, gün tamamen ibadet ve dua ile geçirilebilir. Böylece hem hijyen hem de manevi hazırlık dengeli bir şekilde sağlanmış olur.