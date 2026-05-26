Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe günü oruç tutulur mu sorusu, Kurban Bayramı ve Ramazan öncesi en çok merak edilen dini konular arasında yer alıyor. İslam alimlerinin açıklamalarına göre arefe günü oruç tutmanın fazileti bulunurken, bu ibadetin hükmü ve sevap yönü vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.

Arefe Günü oruç tutmak, hem dini kaynaklarda hem de İslam geleneğinde önemli bir yere sahip olarak değerlendiriliyor. Peki, arefe günü oruç tutulur mu, bu orucun sevabı nedir ve kimler için önerilir? İşte merak edilen tüm detaylar…

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “ Arefe Günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına keffâret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur. (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732])

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

