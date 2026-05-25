Arefe günü oruç tutmak için nasıl niyet edilir?

Arefe günü oruç tutmak isteyen vatandaşlar, “Arefe günü oruç tutmak için nasıl niyet edilir?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Dini açıdan büyük öneme sahip günlerden biri olan Arefe günü, ibadetlerini doğru şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar için niyet etme şekli merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Arefe günü orucuna dair merak edilen detaylar…

ZİLHİCCE AYINDA VE AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Cevap:

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına keffâret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur. (Ebû Dâvûd

AREFE ORUCU NİYETİ NASIL EDİLİR?

Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutamayanların ise arefe günü oruç tutmaları Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in 'Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.' Hadis-i şerifiyle desteklenmektedir. Arefe günü oruç tutan kişinin Allah’ın rızasını ve merhametini kazanacağı da yine sahih kaynaklarla aktarılmaktadır.

AREFE ORUCU NİYETİ OKUNUŞU

Oruca niyet etmek için, "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki terviye orucunu tutmaya"

Eğer Ramazandan kazaları varsa “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Zilhicce ayında tutmaya” diye niyet edilir.

Osman DEMİR
