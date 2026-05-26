Arefe günü kaza orucu tutulur mu, kaza orucu varken nafile oruç tutulur mu?

Arefe günü kaza orucu tutulur mu sorusu, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dini kaynaklarda kaza orucu ile nafile oruçların hükmü farklı değerlendirildiği için bu konu sıkça araştırılıyor.

Kaza orucu varken nafile oruç tutulur mu sorusu da Müslümanların en çok gündeme getirdiği ibadet başlıkları arasında yer alıyor. Arefe günü gibi faziletli günlerde hangi orucun daha uygun olduğu ve kaza borcu bulunanların nasıl hareket etmesi gerektiği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

AREFE GÜNÜ KAZA ORUCU TUTULUR MU?

Kazaya kalan Ramazan oruçlarının belli bir sürede tutulma zorunluluğu var mıdır?

Cevap :

Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur’ân-ı Kerîm’de, “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.” (el-Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Kaza oruçlarının peş peşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez.

Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan Bayramı’nın birinci günü, diğeri Kurban Bayramı günleridir. (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1991, 1993]; Müslim, Sıyâm, 138-139 [1137-1138])

Hanefîlere göre, Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da mümkün olan ilk fırsatta bu oruçlar tutulmaya çalışılmalıdır. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/104) Şâfiîlere göre ise bir Ramazan’da kazaya kalmış orucun, gelecek Ramazan’a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan’ın kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar. (Nevevî, el-Mecmû’, 6/364;

Osman DEMİR
