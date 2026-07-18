Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan son atama kararnamesiyle Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Son günlerde kamuoyunda bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle yaşanan tartışmalarla gündeme gelen Çiçekli'nin görev değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile resmiyet kazandı. Peki, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, neden görevden alındı? Ardahan Valisi tayt olayı nedir? Detaylar...

ARDAHAN VALİSİ MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR?

Mehmet Fatih Çiçekli, 1976 yılında Bayburt'ta doğdu. İlkokul eğitimini Ankara'nın Sincan ilçesinde tamamlayan Çiçekli, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde aldı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından yaklaşık yedi yıl boyunca Rekabet Kurumu'nun çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2004 yılında ise Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Görev hayatı boyunca Ordu'nun Çaybaşı, Bursa'nın Büyükorhan ve Antalya'nın Gündoğmuş ilçelerinde vekâleten görev yapan Çiçekli; Karabük'ün Yenice, Iğdır'ın Aralık ve Elazığ'ın Palu ilçelerinde ise asaleten kaymakamlık yaptı. Daha sonra Sakarya Vali Yardımcılığı görevini üstlendi.

Vatani görevini İstanbul Merkez Komutanlığı'nda Disiplin Subayı Deniz Teğmen rütbesiyle tamamlayan Çiçekli, mesleki gelişimi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'deki The University of Sheffield'da dokuz ay süreyle Pre-MBA eğitimi almak üzere görevlendirildi. Ayrıca "Çin Devlet Sistemi Hakkında Eğitim Programı" kapsamında bir ay süreyle Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulundu.

Karabük Yenice Kaymakamlığı döneminde özellikle ilçenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarıyla dikkat çeken Mehmet Fatih Çiçekli, bu çalışmaları nedeniyle 2010 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Vali Hüseyin Öğütcen - Yılın İdarecisi" ödülüne layık görüldü. Ödülünü dönemin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden aldı.

27 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul Vali Yardımcısı olarak göreve başlayan Çiçekli, 2023 genel seçimlerinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

19 Eylül 2024 tarihli ve 32667 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Karaman Valisi olarak görevlendirilen Mehmet Fatih Çiçekli, 7 Ocak 2026 tarihli ve 33130 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ardahan Valiliği görevine atandı. Çiçekli, 14 Ocak 2026 tarihinde Ardahan'daki görevine başladı.

İyi derecede İngilizce bilen Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli ile evlidir ve iki erkek çocuk babasıdır.

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan Valiliği görevinden alındı.

ARDAHAN VALİSİ TAYT OLAYI NEDİR?

Mehmet Fatih Çiçekli'nin adı, geçtiğimiz günlerde bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle yaşanan tartışmalarla gündeme geldi.

Söz konusu görüntüler kamuoyunda tartışma konusu olurken, konu daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde de gündeme taşındı. Meclis'te yapılan değerlendirmelerde olayla ilgili çeşitli açıklamalar ve istifa çağrıları dile getirildi.