Haberler

Arda Güler gol izle, Bayern Münih Real Madrid Arda Güler golü nereden izlenir?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde devlerin kapışmasına milli gururumuz Arda Güler damga vurdu! Futbolseverler maçın bitiş düdüğüyle birlikte "Arda Güler gol izle" ve "Bayern Münih - Real Madrid maç özeti" aramalarına hız verdi.

Real Madrid formasıyla Allianz Arena'da sahne alan genç yıldızın, Bayern Münih ağlarına gönderdiği muhteşem gol sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Arda Güler'in büyüleyici performansını kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Arda Güler golü nereden izlenir? sorusunun yanıtı ve karşılaşmanın geniş özeti haberimizde.

ARDA GÜLER'DEN ŞOK GOL!

Avrupa futbolunun dev randevusunda milli gururumuz Arda Güler tarih yazmaya devam ediyor! Şampiyonlar Ligi'nin kritik mücadelesinde Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya gelirken, maçın henüz ilk düdüğüyle birlikte Arda Güler sahneye çıktı. Allianz Arena'da oynanan müsabakanın 1. dakikasında rakip fileleri havalandıran genç yıldız, Real Madrid'i deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Futbol dünyasını ayağa kaldıran bu erken gol, Arda'nın dünya sahnesindeki yerini bir kez daha perçinledi.

REAL MADRID DEPLASMANDA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Real Madrid formasıyla her geçen gün devleşen Arda Güler'in Bayern Münih'e attığı bu şık golü kaçıran futbolseverler, arama motorlarına akın etti. "Arda Güler gol izle" aramaları kısa sürede trend listelerine girerken, milli futbolcunun klas vuruşu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Devler Ligi'nde dengeleri değiştiren bu golün ardından Real Madrid, Arda'nın liderliğinde büyük bir avantaj yakaladı.

ARDA GÜLER GOLÜ NEREDEN İZLENİR?  

Bayern Münih - Real Madrid maçının en çok konuşulan ismi olan Arda Güler'in golünü ve maçın geniş özetini seyretmek isteyenler için adres netleşti. Arda'nın muazzam performansını ve ağları sarsan o tarihi vuruşunu TRT Spor platformları üzerinden kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. TRT'nin dijital mecraları ve spor kanalı üzerinden yayınlanan görüntüler, Arda'nın maçtaki etkileyici dokunuşlarını ekranlara taşıyor.

Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

