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Öğretmenlerin merak ettiği konular arasında ara tatil döneminde sınıf defterinin nasıl doldurulacağı da yer alıyor. Tatil süresince ders işlenmediği için defterin boş bırakılıp bırakılmayacağı ve imza gerekip gerekmediği araştırılıyor. Peki, ara tatilde sınıf defteri imzalanır mı, sınıf defterinde ara tatil günleri nasıl gösterilir?

ARA TATİLDE SINIF DEFTERİ BOŞ BIRAKILIR MI?

Sınıf defterinde ara tatil döneminin boş bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin ilgili mevzuatlarda açık ve kesin bir zorunluluk bulunmuyor. Genel uygulamada tatil dönemleri sınıf defterinde gösterilebiliyor. Tatil günlerinin bulunduğu bölümlere “resmi tatil” ibaresi yazılarak bu günler işaretlenebiliyor.

Bu nedenle ara tatil süresince sınıf defterinin nasıl düzenleneceği konusunda tek bir zorunlu uygulamadan söz edilemiyor. Defterde tatil döneminin belirtilmesi tercih edilebilse de bu günlerin mutlaka belirli bir şekilde doldurulması gerektiğine ilişkin açık bir hüküm bulunmuyor.

ARA TATİLDE SINIF DEFTERİ İMZALANIR MI?

Ara Tatil döneminde sınıf defterinin imzalanmasına ilişkin bilgiler de öğretmenler tarafından araştırılıyor. Ancak paylaşılan mevzuat bilgilerinde ara tatil günlerinde defterin imzalanmasını zorunlu kılan açık bir düzenleme yer almıyor. Bu nedenle uygulamada okul yönetiminin öğretmenlere ilettiği talimatların dikkate alınması önem taşıyor.

SINIF DEFTERİNDE ARA TATİL NASIL GÖSTERİLİR?

Bazı okullarda tatil dönemleri için ayrılmış sayfalar veya özel bölümler bulunabiliyor. Bu tür defterlerde ara tatil dönemi ilgili bölüme işlenebiliyor ve o süreçte yapılacak işler ayrı bir alanda belirtilebiliyor.

Her okulun kullandığı sınıf defteri ve uygulama biçimi farklı olabileceğinden öğretmenlerin kendilerine iletilen okul içi talimatları incelemesi yararlı oluyor. Ara tatil günlerinin deftere nasıl yansıtılacağı konusunda okulun benimsediği uygulama dikkate alınabiliyor.