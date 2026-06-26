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AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026 yaz okulu takvimi öğrencilerle paylaşıldı. Yaz döneminde ders almayı planlayan öğrenciler için kayıt tarihleri ve yaz okulu sınavının yapılacağı gün netleşirken, "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak?" ve "Yaz okulu sınavı hangi tarihte yapılacak?" soruları da yanıt buldu. İşte 2026 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılar...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2026 yaz okulu takvimi açıklandı. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler için kayıt başlangıç ve bitiş tarihleri belli olurken, yaz dönemi sınavının gerçekleştirileceği tarih de netlik kazandı. Kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlayan öğrenciler, yaz okulunda açılan derslerden faydalanabilecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

2026 yılı itibarıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt süreci henüz başlamadı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre yaz okulu kayıtları 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemlerini bu tarihler arasında tamamlaması gerekiyor.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı takvime göre AÖF yaz okulu kayıtları 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Toplam beş gün sürecek kayıt dönemi 3 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek. Belirlenen tarihler içerisinde kayıt yaptıran öğrenciler, yaz okulunda açılan derslere kayıt olabilecek.

  • 2026 AÖF Yaz Okulu Kayıt Takvimi
  • Kayıt başlangıcı: 29 Haziran 2026
  • Kayıt bitişi: 3 Temmuz 2026

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvime göre 2026 AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler, seçtikleri derslerin sınavlarına bu tarihte katılacak.

2026 AÖF Yaz Okulu Takvimi

  • Yaz okulu kayıt başlangıcı: 29 Haziran 2026
  • Yaz okulu kayıt bitişi: 3 Temmuz 2026
  • Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen akademik takvim doğrultusunda yaz okulu kayıt ve sınav süreci bu tarihler arasında uygulanacak.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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