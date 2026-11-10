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Anthony Musaba kimdir? Norwich, Fenerbahçe'nin kiraladığı kanadı satın almayı düşünüyor

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Anthony Musaba kimdir? Norwich, Fenerbahçe'nin kiraladığı kanadı satın almayı düşünüyor
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Fenerbahçe'nin bu sezon Norwich City'ye kiraladığı Anthony Musaba, Championship'te 3 gol attı ve Norwich'in oyuncunun bonservisini almayı düşündüğü yazıldı. Peki Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Norwich City'ye kiraladığı Anthony Musaba, İngiltere'de form tuttu. Hollandalı kanat oyuncusu Championship'te 3 gol attı. Fotomaç, 10 Kasım 2026'da Norwich'in oyuncunun bonservisini almayı düşündüğünü yazdı.

Musaba, Fenerbahçe'ye ocak ayında Samsunspor'dan gelmişti. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

ANTHONY MUSABA NORWICH'TE KAÇ GOL ATTI?

Anthony Musaba, Norwich City formasıyla Championship'te bu sezon 3 gol attı. Derby County deplasmanında 4-0 kazanılan maçta Norwich'in ilk golü onundu; Charlton maçında da bir asist yaptı.

Derby galibiyeti, Norwich'in ligde üst üste üçüncü galibiyeti oldu. Musaba maçtan sonra Burnley, Sheffield United ve Birmingham maçlarını örnek verdi, geldiğinden beri takımın iyi maçlar çıkardığını söyledi. Derby karşısında gol yemeden kazanmalarını da olumlu buldu.

ANTHONY MUSABA KİMDİR?

Anthony Musaba, sol kanatta ve forvet arkasında oynayabilen Hollandalı bir futbolcu. Profesyonel kariyerine Hollanda'nın NEC Nijmegen kulübünde başladı, 2020 yazında Fransa'nın Monaco kulübüne transfer oldu.

Hızı ve çalımıyla bilinen oyuncu Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere ve Türkiye'de forma giydi.

ANTHONY MUSABA KAÇ YAŞINDA?

Anthony Musaba 6 Aralık 2000'de doğdu, 25 yaşında.

ANTHONY MUSABA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Anthony Musaba, 1 Temmuz 2020'de NEC Nijmegen'den Monaco'ya geçti. Monaco'nun oyuncusuyken üç yıl boyunca kiralık oynadı: önce Belçika'da Cercle Brugge, ardından Hollanda'da Heerenveen, sonra Fransa'da Metz ve yeniden NEC Nijmegen.

Ağustos 2023'te İngiltere'nin Sheffield Wednesday takımına transfer oldu ve orada iki sezon geçirdi. Temmuz 2025'te Samsunspor'a imza attı. Samsunspor formasıyla 22 maçta 6 gol attı, 4 asist yaptı.

ANTHONY MUSABA FENERBAHÇE'YE NE ZAMAN GELDİ?

Anthony Musaba, 2 Ocak 2026'da Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk gününde oyuncunun serbest kalma bedelini Samsunspor'a ödedi. Transferi teknik direktör Domenico Tedesco istemişti.

Fenerbahçe, 19 Ağustos 2026'da Musaba'yı bir sezonluğuna Norwich City'ye kiraladı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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