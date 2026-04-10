Antalya okullar tatil mi, 10 Nisan Cuma Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ)?

Antalya'da okul yok mu, 10 Nisan Cuma dersler iptal mi edildi? Hava şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Antalya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 10 Nisan Cuma Antalya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.

ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya'da 10 Nisan Cuma günü hava durumunun gün genelinde güneşli ve açık geçmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise gökyüzünün yer yer parçalı bulutlu bir hal alacağı tahmin ediliyor. İşte Antalya için güncel hava tahminleri:

GÜNDÜZ GÜNEŞLİ, GECE BULUTLU

Antalya genelinde Cuma günü gündüz saatlerinde güneşli bir hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığının 19 santigrat dereceye kadar çıkması öngörülürken, gece saatlerinde hava sıcaklığı 10 santigrat dereceye kadar düşecek. Gün içinde yağış ihtimali bulunmazken, gece saatlerinde yağmur olasılığı yüzde 10 seviyelerinde seyrediyor.

SICAKLIK VE NEM BİLGİLERİ

Hava sıcaklıklarının mevsim değerlerinde seyredeceği Antalya'da, gün içindeki nem oranının yüzde 47 civarında olması bekleniyor. Güneşin etkisini göstereceği saatlerde ultraviyole (UV) indeksi 8 seviyesine kadar çıkarak yüksek kategoride yer alacak. Bu nedenle açık havada vakit geçirecek olanların güneşin etkilerine karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgarın kuzey yönünden saatte 13 mil hızla esmesi bekleniyor. Deniz kıyısında ve şehir merkezinde rüzgarın etkisiyle havanın tazelenmesi beklenirken, ulaşımı etkileyecek sert bir fırtına öngörülmüyor. Antalya'da haftanın son günü, açık ve sakin bir gökyüzüyle tamamlanacak.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Nisan Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.