Ankara okullar tatil mi, 5 Mayıs Salı Ankara'da okul yok mu, Ankara hava yağmurlu mu? (ANKARA VALİLİĞİ)?

5 Mayıs Salı Ankara okullar tatil mi, Ankara’da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği’nin tatil ile ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

GENEL HAVA DURUMU

Ankara’da 5 Mayıs Salı günü hava durumu değişken ve yer yer yağışlı bir seyir izliyor. Gün boyunca özellikle sabah ve öğle saatlerinde bulutlanma artarken, kısa süreli sağanak yağış geçişleri görülebilir.

SICAKLIK DEĞERLERİ

Başkentte günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 13°C, en düşük sıcaklığı ise 4°C civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık, rüzgâr ve yağış etkisiyle zaman zaman daha düşük hissedilebilir.

YAĞIŞ VE BULUTLULUK DURUMU

Salı günü Ankara genelinde “muhtemel sağanak” etkili olacak. Yağışların sürekli ve şiddetli olması beklenmiyor ancak kısa süreli ve yerel geçişler halinde görülebileceği öngörülüyor. Günün büyük bölümünde ise parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak.

RÜZGÂR VE HİSSEDİLEN HAVA

Rüzgârın zaman zaman etkisini artırmasıyla birlikte serinlik hissi belirginleşebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olacakların ince de olsa koruyucu giysiler tercih etmesi öneriliyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

5 Mayıs Salı günü Ankara’da bahar aylarına özgü değişken hava koşulları dikkat çekiyor. Yağış ihtimali nedeniyle açık alan planlarında esnek olunması ve güncel hava durumunun takip edilmesi önem taşıyor.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mayıs Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.