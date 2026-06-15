Ankara Havalimanı açılışı SON DAKİKA! Yeni Ankara Havalimanı nerede, adı ne, uçuşlara ne zaman başlayacak?

Başkent Ankara’nın havacılık altyapısında uzun süredir beklenen dönüşüm nihayet tamamlandı. Kapsamlı modernizasyon sürecinden geçirilen Etimesgut Havalimanı, yapılan resmi açıklamalara göre “ Ankara Havalimanı” adıyla ve “ANK” kodu ile yeniden yapılandırılarak hizmete açılıyor. Peki, yeni Ankara Havalimanı nerede, adı ne, uçuşlara ne zaman başlayacak? Detaylar...

ANKARA HAVALİMANI AÇILIŞI SON DAKİKA!

Açılış töreninin yarın saat 13.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, tesis yalnızca ulusal uçuşlara değil, aynı zamanda uluslararası operasyonlara da ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaştırıldı. Özellikle yaklaşan NATO Zirvesi öncesinde havalimanının stratejik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan proje kapsamında pistten apron alanlarına, taksi yollarından teknik altyapıya kadar tüm sistemler uluslararası standartlara uygun hale getirildi. Geniş gövdeli uçakların iniş-kalkış yapabileceği yeni altyapı sayesinde Ankara’nın küresel havacılık ağındaki konumu güçlendirildi.

YENİ ANKARA HAVALİMANI NEREDE?

Yeni Ankara Havalimanı, mevcut Etimesgut Havalimanı’nın bulunduğu bölgede, Ankara’nın batı aksında konumlanıyor. Şehir merkezine kara yolu bağlantılarıyla entegre edilen havalimanı, özellikle Ay Yıldız Yerleşkesi ile kurulan doğrudan bağlantı hattı sayesinde stratejik bir ulaşım noktası haline getirildi.

Proje kapsamında inşa edilen 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu ile havalimanına erişim daha hızlı ve kontrollü hale getirildi. Köprü ve altgeçit yapılarıyla desteklenen bu güzergâh, şehir içi trafik yükünü azaltmayı hedefliyor.

ETİMESGUT HAVALİMANI'NIN YENİ ADI NE?

Uzun yıllar boyunca askeri amaçlarla kullanılan Etimesgut Havalimanı, yapılan kapsamlı dönüşümün ardından “Ankara Havalimanı” adını aldı. Bu isim değişikliği, yalnızca sembolik bir yenileme değil; aynı zamanda havalimanının yeni işlevine uygun bir kurumsal yeniden yapılanmayı da temsil ediyor.

ANKARA HAVALİMANI UÇUŞLARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılan resmi açıklamalara göre Ankara Havalimanı, açılış töreninin ardından kısa süre içerisinde uçuş operasyonlarına başlayacak. İlk etapta hem iç hat hem de belirli uluslararası uçuşların planlandığı ifade ediliyor.

Havalimanında tüm sistemler dijital altyapı ile entegre edilerek uçuş güvenliği ve operasyonel verimlilik en üst seviyeye çıkarıldı. Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme teknolojileri uluslararası havacılık standartlarına göre yenilendi.

Özellikle NATO Zirvesi gibi yüksek yoğunluklu uluslararası etkinliklerde aktif olarak kullanılacak olan havalimanı, Ankara’nın diplomatik trafiğini yönetmede kritik rol üstlenecek.