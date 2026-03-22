Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Akyurt

Akyurt ilçesinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bahçeler, Bağcılar, Galaba, Bağlar Galaba ve 8 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında gerçekleştirilecek ikinci bakım çalışması kapsamında Alahacılı, Kerpiç, Hıdırlar, Kirazoğlu, İnler, Büyükkonak, Karailyas, Yukarı Toydemir, Esen, Özyurt Okul, Yaprakbayırı, Bahçecik, 100. Yıl, Köprü, Avdanlı, Tepe Üstü, Aşağı Toydemir, Sarıkaya Türktaciri, Yaralı, Aşağı Türktaciri, Aşağı Kocahacılı, Adatoprakpınar, Hacımuslu, Beşköprü, Sabanca, Tepe Altı, Karabenli, Merkez, Yukarı Kocahacılı, Ördekgölü, Kavak, Saraycık, Evliyafakı, Ilıca, Kabak ve Soğulca bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 24 Mart 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bayrak, Köprübaşı, Başer, Fatih Sultan Mehmet, Afşar, Camiler, Acısu, Hacı Hafız, Akçakese, Dibekören, Koçöz, Karanfil, Aras, Cengiz Topel, Enis Fırat, Atatürk, İsmail Hakkı Dokumacı, Karadayı, Musalla, Şefkati, İnkılap, Orman, Kırkkavak bölgeleri, Doğanay, Taşören, Emirler, Uruş, Özköy, Yeşildağ, Dereli, Yemişçioğlu, Tahtacıörençik, Kabaca, Kadı, Üreğil, Doğançalı, Öncan, Kotan, Ulucanlar, Özata ve Berberoğlu mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ayrıca 25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Kuyumcutekke ve Sopçaalan bölgelerinde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde 24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında 1955 ve 1956 numaralı sokaklarda şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında Tepe Çalışanları Sitesi, İlkevim Sitesi, Güvengir Önder ve Zakir çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Sevkur, Kaçkar Kardelen Sitesi, Dodurga Mahallesi, Yeşilpark Sitesi, Işıltan Konut Yapı Kooperatifi, Çınarcık Müjdeevler Sitesi, Melis ve Odabaşı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

