Anadolu Efes Monaco maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Monaco nereden CANLI izlenir?

Basketbol tutkunları için Anadolu Efes – Monaco mücadelesi büyük bir heyecan yaratıyor. Anadolu Efes Monaco maçı canlı olarak nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? Maç öncesi tüm canlı yayın ve izleme rehberi detaylarıyla haberimizde.

ANADOLU EFES – MONACO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Euroleague heyecanı İstanbul'da başlıyor! Anadolu Efes ile Monaco arasında oynanacak kritik karşılaşma, basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç, S Sport, S Sport Plus ve Idman TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

ANADOLU EFES – MONACO MAÇI S SPORT'TAN CANLI İZLEME REHBERİ

S Sport, Anadolu Efes – Monaco mücadelesini şifreli olarak yayınlayacak. Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden izlenebilen maç, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de erişilebilir.

ANADOLU EFES – MONACO MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

S Sport Plus kanalı, maç tutkunlarına alternatif canlı yayın imkânı sunuyor. Kanal, uydu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor, böylece maçın keyfi her yerde takip edilebiliyor.

ANADOLU EFES – MONACO MAÇI İDMAN TV ÜZERİNDEN CANLI TAKİP

Idman TV de Euroleague heyecanını evlere taşıyor. Azerspace 46E uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayınlanan maç, Idman TV ile takip edilebilecek.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Anadolu Efes – Monaco karşılaşması, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 20:30 olarak duyuruldu.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak bu Euroleague maçı, basketbolseverler için büyük bir heyecan vadediyor.