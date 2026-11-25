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Amasya'nın yeni valisi kim oldu, yeni Amasya Valisi Sezer Işıktaş kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Amasya Valiliğine Sezer Işıktaş atandı. Sezer Işıktaş, kararnameden önce İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Amasya'nın önceki valisi Önder Bakan ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

AMASYA'NIN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Amasya Valiliğine Sezer Işıktaş atandı. kararnameden önce İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Amasya'nın önceki valisi Önder Bakan ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Sezer Işıktaş, devir teslim işlemlerinin ardından Amasya Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ AMASYA VALİSİ SEZER IŞIKTAŞ KİMDİR?

Amasya'nın yeni valisi Sezer Işıkta hakkında bilgiler güncelleniyor.



VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.