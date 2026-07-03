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Altın bıyıklı deniz kedisi gerçek mi, altın bıyıklı deniz kedisi var mı?

Altın bıyıklı deniz kedisi gerçek mi, altın bıyıklı deniz kedisi var mı?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her bölümün ardından izleyicilerin ve sosyal medyanın gündemine oturuyor. Eğlenceli formatı ve dikkat çeken sorularıyla program, izlenme oranlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Hangisi gerçekten var olan bir hayvandır?

 

Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker’de sorulan sorular, yayınlanan her yeni bölüm sonrası izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Programda yer alan dikkat çekici ve merak uyandıran sorular, ekran başındaki izleyiciler tarafından sıkça konuşuluyor. Hangisi gerçekten var olan bir hayvandır?

HANGİSİ GERÇEKTEN VAR OLAN BİR HAYVANDIR?

Pembe Burunlu Timsah Kuşu

Çizgili Kulaklı Balon Balığı

Kırmızı Dudaklı Yarasa Balığı

Altın Bıyıklı Deniz Kedisi

Cevap:


BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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