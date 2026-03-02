Alperen Şengün neden yok, Alperen Şengün milli takıma çağrılmadı mı?

Nba yıldızı Alperen Şengün'ün milli takım kadrosunda yer almaması, basketbolseverler tarafından merak konusu oldu. Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın son açıklanan listesinde adı bulunmayan Şengün'ün neden çağrılmadığı gündemde tartışılıyor. Uzmanlar ve taraftarlar, genç yıldızın bu yokluğunun takımın performansını nasıl etkileyeceğini yorumluyor.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 doğumlu Türk profesyonel basketbolcudur. Pivot pozisyonunda oynar ve Nba'de Houston Rockets takımında forma giymektedir. Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkmıştır.

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN YOK?

Alperen Şengün, Sırbistan ile oynanan karşılaşmada milli takım kadrosunda yer almadı. Bu durumun nedeni, NBA sezonunun devam etmesi ve kulübü ile FIBA takvimi arasındaki çakışma olarak açıklandı. NBA oyuncularının milli maç pencerelerinde takımlarından izin alması genellikle mümkün olmuyor. Kulüpler, oyuncularının sezon ortasında uzun süre milli takımda bulunmasını sınırlayabiliyor.

NBA SEZONU VE FIBA TAKVİMİ ÇATIŞIYOR

FIBA Dünya Kupası elemeleri gibi uluslararası maçlar, NBA sezonuyla aynı döneme denk geldiğinde oyuncuların milli takıma katılması zorlaşıyor. Alperen Şengün'ün Sırbistan karşılaşmasında yer almaması, tamamen bu çakışmadan kaynaklandı. Kulübü, oyuncusunu maçlara göndermemeyi tercih etti.

DAHA ÖNCE DE BENZER DURUMLAR YAŞANDI

Alperen Şengün'ün milli takımdan uzak kalması ilk kez yaşanmıyor. Kasım 2025'te oynanan Bosna Hersek ve İsviçre maçlarında da NBA kulüplerinin izin vermemesi nedeniyle oyuncu kadroya dahil edilmemişti. Bu durum, sakatlık ya da performans kaynaklı değil, tamamen takvim ve izin çakışmasıyla ilgili.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA OLMAMASI PERFORMANSLA İLGİLİ DEĞİL

Uzun süreli NBA sezonu ve uluslararası maçların çakışması nedeniyle Alperen Şengün'ün milli takımda yer almaması, oyuncunun form durumu veya sağlık problemi ile ilgisiz. Önümüzdeki maçlarda, NBA takvimine uygun olduğu dönemlerde milli takım kadrosunda tekrar yer alması bekleniyor.