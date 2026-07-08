Alita: Savaş Meleği seslendirenler kim, Alita: Savaş Meleği filmi konusu ne?

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ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİ KONUSU NE?

Gelecekte geçen distopik bir dünyada, hurda yığınları arasında bulunan sibernetik bir beden, Dr. Dyson Ido tarafından yeniden hayata döndürülür. Alita adını alan bu genç savaşçı, geçmişine dair hiçbir şey hatırlamasa da olağanüstü dövüş yetenekleriyle kısa sürede dikkat çeker. Kimliğini ve gerçek amacını keşfetmeye çalışırken, karşısına çıkan tehditlerle mücadele etmek zorunda kalır, çünkü şehri yöneten tehlikeli güçler Alita’nın peşine düşecektir.

SESLENDİRENLER:

Alita: Savaş Meleği Seslendirme Kadrosu

Rosa Salazar ... Alita (Gizem Gulen)

Christoph Waltz ... Dr. Dyson Ido (Aydoğan Temel)

Keean Johnson ... Hugo (Arda Tümer)

Mahershala Ali ... Vector (Zeki Atlı)

Dış Ses: Yetkin Dikinciler