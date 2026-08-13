Alihan Kuriş kimdir, Alihan Kuriş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Alihan Kuriş’in yaşamı ve kariyeriyle ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. “ Alihan Kuriş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?” sorularına yanıt arayanlar, Kuriş’in biyografisini ve hakkında merak edilen bilgileri gündeme taşıyor.

ALİHAN KURİŞ KİMDİR?

Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Türk iş insanı ve mimardır. Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri olarak tanınan Kuriş, özellikle cemaatin yönetimindeki rolü nedeniyle uzun süredir merak edilen isimler arasında yer alıyor. Alihan Kuriş’in hayatı, ailesi, mesleği ve cemaat içerisindeki konumu, hakkında çıkan haberlerin ardından yeniden gündeme geldi.

ALİHAN KURİŞ KAÇ YAŞINDA?

21 Kasım 1979 doğumlu olan Alihan Kuriş, 13 Ağustos 2026 itibarıyla 46 yaşındadır. İstanbul’da doğan Kuriş, eğitim ve meslek hayatını mimarlık ve iş dünyası alanlarında sürdürmüştür.

ALİHAN KURİŞ NERELİ?

Alihan Kuriş, İstanbul doğumludur. 21 Kasım 1979’da İstanbul’da dünyaya gelen Kuriş’in ailesi ve cemaat içerisindeki geçmişi de kamuoyunun merak ettiği konular arasında bulunuyor.

ALİHAN KURİŞ'İN AİLESİ KİMDİR?

Alihan Kuriş’in annesi Gülderen Kuriş, babası ise Mahmut Sabri Kuriş olarak biliniyor. Kuriş’in cemaatin önceki liderlerinden Arif Ahmet Denizolgun ile de aile bağı bulunuyor. Denizolgun, Alihan Kuriş’in dayısıdır. Ayrıca Kuriş’in annesinin eniştesi Kemal Kacar, annesinin dedesi ise cemaatin kurucusu olarak bilinen Süleyman Hilmi Tunahan’dır.

ALİHAN KURİŞ'İN MESLEĞİ NE?

Alihan Kuriş, mimar ve iş insanıdır. Mesleki hayatının yanı sıra cemaat içerisindeki konumu nedeniyle de kamuoyunda tanınmaktadır. Kuriş’in adı özellikle 2016 yılından sonra cemaatin liderliğiyle daha fazla gündeme gelmiştir.

ALİHAN KURİŞ NE ZAMAN CEMAATİN LİDERİ OLDU?

Alihan Kuriş, dayısı Arif Ahmet Denizolgun’un 8 Eylül 2016’da hayatını kaybetmesinin ardından Süleymancılar cemaatinin liderliğini üstlendi. Bu tarihten itibaren cemaatin yönetimindeki en önemli isim olarak öne çıkan Kuriş, kamuoyunda da bu sıfatla tanınmaya başladı.

ALİHAN KURİŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Alihan Kuriş, 13 Ağustos 2026 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kuriş’in gözaltına alınmasıyla birlikte hakkında yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ve sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Kuriş hakkında soruşturma kapsamında ortaya çıkacak yeni bilgiler, hukuki sürecin seyri açısından önem taşıyor. Gözaltı işlemi, tek başına kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez; soruşturma sürecinin sonucunda yetkili makamların yapacağı açıklamalar ve alınacak kararlar belirleyici olacaktır.