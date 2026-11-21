Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray ile Samsun spor arasında bugün oynanan maçta düdük çalan Ali Şansalan 38 yaşında. 17 Mart 1988'de Balıkesir'de doğdu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşma saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda başladı ve ilk dakikalardan itibaren hakem kararları konuşuldu: Samsun spor'un 14. dakikada Tanguy Coulibaly ile attığı gol, VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

ALİ ŞANSALAN KAÇ YAŞINDA?

Ali Şansalan, 17 Mart 1988 doğumlu olduğu için 38 yaşında. Türkiye Futbol Federasyonu'nun dergisi TamSaha'da 2020'de çıkan röportajındaki yaş bilgisi de bu tarihle uyuşuyor.

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan, TFF'nin üst klasman listesinde yer alan ve Çanakkale bölgesinden görev alan bir futbol hakemi. Hakemliğe 2009'da, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde beden eğitimi ve spor alanında okurken başladı; okulu 2010'da bitirdi.

Önce yardımcı hakemlik yaptı. Orta hakemliğe geçtikten sonra alt liglerde maç yönetti, oradan Süper Lig'e yükseldi. TamSaha röportajında çocukluğundan beri futbolun içinde olduğunu anlatmıştı.

ALİ ŞANSALAN NERELİ?

Ali Şansalan Balıkesirli. Ailesi o küçükken Çanakkale'ye taşındı; çocukluğu ve öğrencilik yılları orada geçti, hakemliğe de Çanakkale'de başladı.

ALİ ŞANSALAN NE İŞ YAPIYOR?

Ali Şansalan hakemliğin yanında beden eğitimi öğretmeni. Bunu 2020'deki TamSaha röportajında kendisi anlatmıştı.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇINDA HAKEMLER KİM?

Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yapıyor, dördüncü hakem Fatih Tokail. VAR'da Erkan Engin, AVAR'da Suat Güz görevli. Galatasaray, aynı VAR hakeminin Gençlerbirliği maçındaki tartışmalı kararlarını hatırlatarak Erkan Engin'in bu maça atanmasına maç öncesinde itiraz etmişti.

ALİ ŞANSALAN HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Ali Şansalan bu sezon Süper Lig'de Ağustos'ta Kayserispor-Sivasspor, Eylül'de Amed-Beşiktaş maçlarında düdük çaldı. Geçen sezon 9 Nisan 2026'daki ertelenmiş Çaykur Rizespor-Samsunspor maçında ise VAR hakemi olarak görev yapmıştı.