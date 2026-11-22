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Ali Erel müzisyen. Oyuncu Seda Bakan'ın eşi olan Erel'in adı, çiftin iki kızıyla birlikte Sarıyer'de daha büyük bir eve taşındığının duyulduğu 22 Kasım 2026'da, Bakan'ın adıyla birlikte Google'da yeniden arandı.

Evlilikten üç yıl önce, 2011'de kendi albümünü çıkarmıştı. 2017'de yayımladığı bir şarkı da bir dizinin son bölümünde çaldı.

ALİ EREL NE İŞ YAPAR?

Ali Erel müzisyenlik yapıyor; şarkılarını kendisi söylüyor, tiyatro oyunlarına müzik de hazırladı. Seda Bakan'ın anlattığına göre ikisi tanıştığında Erel, Erdal Beşikçioğlu'nun tiyatrosunda sahnelenen bir oyunun müziği üzerinde çalışıyordu ve o yıllarda en çok R&B ile caz dinliyordu.

ALİ EREL KİMDİR?

Ali Erel, 2014'ten beri Seda Bakan ile evli olan bir müzisyen. Bakan'ı izleyicilerin çoğu, Ankara'da geçen polisiye Behzat Ç. ile aile komedisi Kardeş Payı dizilerinden hatırlıyor.

ALİ EREL'İN ŞARKILARI NELER?

Ali Erel'in adını duyuran ilk iş 2011'de çıkan Değiştik albümü oldu. Altı yıl sonra yayımladığı Ben Bir Hayaletim Artık, Bana Sevmeyi Anlat dizisinin final bölümünde kullanıldı.

ALİ EREL İLE SEDA BAKAN NASIL TANIŞTI?

Ali Erel ile Seda Bakan, Bakan'ın Behzat Ç. dizisinde oynadığı yıllarda Beşikçioğlu'nun tiyatrosunda tanıştı. Bakan orada Hayvan Çiftliği oyununda rol alıyordu.

Saba Tümer'in programına konuk olan Bakan, evlenmeden önce bir yıl birlikte olduklarını anlattı. Dizi bitince İstanbul'a dönmeyi düşünüyordu. Evlilik fikrini ise, kendi deyişiyle, Erel'e küçük oyunlarla kabul ettirmişti.

ALİ EREL NE ZAMAN EVLENDİ?

Ali Erel, Seda Bakan ile 4 Ekim 2014'te evlendi. 10 Ekim 1985'te Gebze'de doğan Bakan o sırada 29 yaşındaydı.

ALİ EREL'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ali Erel'in iki kızı var. Leyla 2019'da, Ela 2022'de doğdu; dört kişilik aile bugünlerde Sarıyer'de aldığı yeni eve yerleşti.