Gaziantep’te yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay, sosyal medyada “Cin Ali” olarak tanınan Ali Bal’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Şahinbey ilçesinde meydana gelen olay, hem sosyal medya kullanıcıları hem de yerel kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ali Bal kimdir? ''Cin Ali'' lakaplı Ali Bal neden öldü? Cin Ali öldürüldü mü, kızı mı öldürdü? İşte olayın bilinen tüm yönleri ve detayları:

ALİ BAL KİMDİR?

“Cin Ali” lakabıyla tanınan Ali Bal, özellikle sosyal medya paylaşımları ve televizyon programlarına katılımıyla bilinen bir isimdi. Kamuoyunun dikkatini ilk olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmasıyla çekti. Programda hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmiş, bazı tartışmalar yaşanmıştı.

Ali Bal’ın adı, geçmişte kamuoyuna yansıyan bazı olaylarla birlikte anıldı. Özellikle “Ali Yanıç cinayeti” ile ilgili süreçte isminin geçmesi, onun tanınırlığını artırdı. Bu gelişmeler sonrasında sosyal medyada daha geniş bir kitle tarafından takip edilmeye başlandı.

42 yaşında olduğu belirtilen Ali Bal, yaşamını Gaziantep’te sürdürüyordu.

''CİN ALİ'' LAKAPLI ALİ BAL NEDEN ÖLDÜ?

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Bal ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B.’nin babasını bıçakladığı iddia edildi. Olay sonrası ağır yaralanan Ali Bal için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, boynundan bıçaklanan Ali Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından E.B., Yeşilvadi Polis Karakolu’na giderek teslim oldu. Ali Bal’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkililer tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

CİN ALİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, KIZI MI ÖLDÜRDÜ?

Mevcut resmi bilgilere göre Ali Bal’ın ölümü, ev içinde yaşanan bir tartışma sırasında aldığı bıçak darbesi sonucu gerçekleşti. Olayın faili olduğu iddia edilen 14 yaşındaki kızı E.B., olay sonrası güvenlik güçlerine teslim oldu.

Soruşturma süreci devam ederken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve emniyet birimleri tarafından detaylı inceleme yürütülüyor. Resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar, olayın hukuki boyutunu netleştirecek.