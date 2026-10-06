Aleyna Kalaycıoğlu SON DAKİKA! Aleyna Kalaycıoğlu tahliye oldu mu, hapiste mi?

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Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edilirken, ruhsatsız silah suçundan da ceza istendi. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu tahliye oldu mu, hapiste mi? Detaylar...

ALEYNA KALAYCIOĞLU TAHLİYE OLDU MU?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun tahliye edilip edilmediği, davadaki son gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Kalaycıoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

RUHSATSIZ SİLAH SUÇLAMASINDAN DA CEZA TALEBİ

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında cinayet suçlamasının yanı sıra 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan da ceza talep edildi.

Bu kapsamda Kadayıfçıoğlu'nun 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılması istendi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Dava kapsamında yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından tahliye talebinde bulunuldu.

Savcılık, Kalaycıoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini mahkeme heyetinden istedi.

Bu talep, mevcut aşamada bir tahliye kararından farklılık gösteriyor. Daha önce 13 Temmuz'da görülen ikinci duruşmada mahkeme, Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

İZZET YILDIZHAN VE ZUHAL KALAYCIOĞLU İÇİN BERAAT İSTENDİ

Savcılık, dosyanın diğer sanıkları İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında ise beraat yönünde görüş bildirdi.

Mütalaada, İzzet Yıldızhan ile Zuhal Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olay, 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi.

Canbay ismiyle tanınan rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi. Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.

İddiaya göre bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamadı.

Dava kapsamında daha önce hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Gelinen son aşamada ise Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında Kalaycıoğlu için adli kontrol şartıyla tahliye talep edilmesi davanın öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.