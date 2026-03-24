Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Aleyna Kalaycıoğlu, magazin ve sosyal medya dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olarak bir kez daha gündeme oturdu. 19 Mart 2026'da Ümraniye'de yaşanan ve genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği cinayetle bağlantısı nedeniyle tutuklanan Kalaycıoğlu'nun yaşı, memleketi ve mesleki geçmişi, takipçileri ve kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 2021 yılında Survivor yarışmasında Gönüllüler takımıyla dikkat çeken ve sonrasında All Star versiyonunda da yer alan sporcu, influencer ve müzisyendir. ABD'de Uçak Mühendisliği eğitimi almış, voleybol ve beach volleyball geçmişi bulunmakta, yarışma sonrası müzik kariyerine adım atmış ve sosyal medyada içerik üretmeye devam etmektedir.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan Aleyna Kalaycıoğlu, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NERELİ?

Aslen Bursa doğumlu olan Aleyna Kalaycıoğlu, çocukluğunu Yalova'da geçirmiştir.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN KARİYERİ

Eğitim ve spor geçmişiyle öne çıkan Kalaycıoğlu, ABD'de Uçak Mühendisliği okumuş ve uzun yıllar voleybol ile beach volleyball oynamıştır. Survivor yarışmalarıyla ün kazanan Kalaycıoğlu, "Beceremedim" adlı single ile müzik sektörüne giriş yapmış, günümüzde sosyal medya üzerinden içerik üretmeye devam etmektedir.

ALEYNA KALAYCIOĞLU, KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYET OLAYI NEDİR?

19 Mart 2026'da İstanbul Ümraniye'de gerçekleşen olayda, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyo önüne giden Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikteyken, olay yerine gelen şüpheliler tarafından araçlarına ateş açılması sonucu ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirmiştir. Aleyna Kalaycıoğlu, bu olay kapsamında tutuklanan 7 şüpheliden biri olarak cezaevine gönderilmiştir.