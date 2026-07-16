Haberler

Akın Altan kimdir, ne iş yapıyor? Akın Altan kaç yaşında, nereli?

Akın Altan kimdir, ne iş yapıyor? Akın Altan kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akın Altan, uzun yıllardır seslendirme sektöründe görev yapan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Radyo programcılığıyla başladığı kariyerinde reklam, kurumsal seslendirme, haber spikerliği ve kitap seslendirmesi gibi birçok alanda çalışan Altan'ın hayatı ve mesleki geçmişi merak ediliyor. Peki, Akın Altan kimdir, ne iş yapıyor? Akın Altan kaç yaşında, nereli? İşte Akın Altan'ın yaşamı ve kariyerine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan bilgiler...

Türk seslendirme sanatçıları arasında yer alan Akın Altan, uzun yıllardır radyo yayıncılığı, reklam seslendirmesi, kurumsal seslendirme ve kitap seslendirme alanlarında çalışmalar yürütüyor. Meslek yaşamına radyo programcılığıyla başlayan Altan, zaman içerisinde farklı seslendirme projelerinde görev alarak kariyerini geliştirdi. Peki,  Akın Altan kimdir, ne iş yapıyor? Akın Altan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

AKIN ALTAN KİMDİR?

Akın Altan, 28 Mayıs 1978 doğumlu Türk seslendirme sanatçısı ve oyuncudur. Kariyerine radyo programcılığı yaparak başlayan Altan, ilerleyen yıllarda seslendirme sektörünün farklı alanlarında görev aldı.

Kendi ifadelerine göre meslek yolculuğu şiir okuyarak başladı. Daha sonra haber spikerliği, kurumsal seslendirme, tanıtım filmleri ve reklam seslendirmeleri gibi pek çok farklı alanda çalışmalar gerçekleştirdi. Seslendirme kariyerinin 20 yılı aşkın bir sürece yayıldığını belirten Altan, kitap seslendirme alanına ise "İnsan Ne ile Yaşar" adlı eserle adım attığını ifade ediyor.

Akın Altan, kitap seslendirmelerinin meslek hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtirken, dinleyicileriyle kurduğu bağı kariyerinin en değerli yönlerinden biri olarak tanımlıyor.

AKIN ALTAN NE İŞ YAPIYOR?

Akın Altan, profesyonel olarak seslendirme sanatçısı ve oyuncu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre bugüne kadar;

Radyo programcılığı,

Haber spikerliği,

Kurumsal seslendirme,

Tanıtım filmi seslendirmesi,

Reklam seslendirmesi,

Kitap seslendirmesi

gibi birçok farklı alanda görev yaptı.

Kendi açıklamasında seslendirme sanatını bir meslekten öte "tutku" olarak gördüğünü ifade eden Altan, kitap seslendirmeye başladıktan sonra düzenli olarak eser okumaya devam ettiğini ve bu alanın kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu dile getiriyor.

AKIN ALTAN KAÇ YAŞINDA?

Haberlere yansıyan bilgilere göre Akın Altan, 28 Mayıs 1978 doğumludur.

AKIN ALTAN NERELİ?

Akın Altan'ın doğum yeri ya da memleketine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında! Listede 25 isim var
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın

Baskın yapılan ünlü şarkıcının evinden çıkanlara bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın kuzeni de uyuşturucudan gözaltında

Cem Yılmaz'ın yakını da uyuşturucudan gözaltında
Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı!

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı