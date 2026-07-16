Türk seslendirme sanatçıları arasında yer alan Akın Altan, uzun yıllardır radyo yayıncılığı, reklam seslendirmesi, kurumsal seslendirme ve kitap seslendirme alanlarında çalışmalar yürütüyor. Meslek yaşamına radyo programcılığıyla başlayan Altan, zaman içerisinde farklı seslendirme projelerinde görev alarak kariyerini geliştirdi. Peki, Akın Altan kimdir, ne iş yapıyor? Akın Altan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

AKIN ALTAN KİMDİR?

Akın Altan, 28 Mayıs 1978 doğumlu Türk seslendirme sanatçısı ve oyuncudur. Kariyerine radyo programcılığı yaparak başlayan Altan, ilerleyen yıllarda seslendirme sektörünün farklı alanlarında görev aldı.

Kendi ifadelerine göre meslek yolculuğu şiir okuyarak başladı. Daha sonra haber spikerliği, kurumsal seslendirme, tanıtım filmleri ve reklam seslendirmeleri gibi pek çok farklı alanda çalışmalar gerçekleştirdi. Seslendirme kariyerinin 20 yılı aşkın bir sürece yayıldığını belirten Altan, kitap seslendirme alanına ise "İnsan Ne ile Yaşar" adlı eserle adım attığını ifade ediyor.

Akın Altan, kitap seslendirmelerinin meslek hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtirken, dinleyicileriyle kurduğu bağı kariyerinin en değerli yönlerinden biri olarak tanımlıyor.

AKIN ALTAN NE İŞ YAPIYOR?

Akın Altan, profesyonel olarak seslendirme sanatçısı ve oyuncu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre bugüne kadar;

Radyo programcılığı,

Haber spikerliği,

Kurumsal seslendirme,

Tanıtım filmi seslendirmesi,

Reklam seslendirmesi,

Kitap seslendirmesi

gibi birçok farklı alanda görev yaptı.

Kendi açıklamasında seslendirme sanatını bir meslekten öte "tutku" olarak gördüğünü ifade eden Altan, kitap seslendirmeye başladıktan sonra düzenli olarak eser okumaya devam ettiğini ve bu alanın kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu dile getiriyor.

AKIN ALTAN KAÇ YAŞINDA?

Haberlere yansıyan bilgilere göre Akın Altan, 28 Mayıs 1978 doğumludur.

AKIN ALTAN NERELİ?

Akın Altan'ın doğum yeri ya da memleketine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.