Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleştirilecek İl Başkanları Toplantısı'nda 9 belediye başkanının AK Parti'ye katılması bekleniyor. CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den seçilen belediye başkanlarının yer aldığı katılım programında, rozetlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması planlanıyor. Peki, AK Parti'ye katılacak belediye başkanları kimler, hangi belediyeler? Detaylar...

AK PARTİ'YE KATILACAK BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?

AK Parti'ye katılması beklenen 9 belediye başkanının 5'i CHP listelerinden seçildi. Bu isimler İzmir'in Çiğli, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Balıkesir'in Marmara Adası, Antalya'nın Elmalı ve Erzurum'un Şenkaya ilçelerinin belediye başkanları olarak sıralanıyor.

Yeniden Refah Partisi'nden ise Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ile Elazığ'ın Palu ilçe belediye başkanlarının AK Parti saflarına katılacağı belirtiliyor. İYİ Parti'den de Sivas'ın Koyulhisar ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILACAK BELEDİYE BAŞKANLARI

CHP listelerinden seçilerek AK Parti'ye geçiş yapacak 5 ilçe belediye başkanı bulunuyor. Söz konusu ilçeler şöyle:

İzmir – Çiğli

Tekirdağ – Çerkezköy

Balıkesir – Marmara Adası

Antalya – Elmalı

Erzurum – Şenkaya

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN AK PARTİ'YE KATILACAK BELEDİYE BAŞKANLARI

Yeniden Refah Partisi'nden seçilen 3 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılması bekleniyor. Bu belediyeler Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçeleri ile Elazığ'ın Palu ilçesi olarak sıralanıyor.

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE KATILACAK BELEDİYE BAŞKANI

İYİ Parti'den seçilen Sivas'ın Koyulhisar ilçe belediye başkanının da AK Parti saflarına katılacağı öğrenildi.

AK PARTİ'YE KATILACAK BELEDİYELER HANGİLERİ?

AK Parti'ye katılması beklenen belediyeler; İzmir Çiğli, Tekirdağ Çerkezköy, Balıkesir Marmara Adası, Antalya Elmalı, Erzurum Şenkaya, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş Türkoğlu, Elazığ Palu ve Sivas Koyulhisar belediyeleri olarak sıralanıyor.

Geniş katılımlı geçiş töreninin ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte poz vermeleri ve AK Parti'deki yeni görev süreçlerini başlatmaları bekleniyor.