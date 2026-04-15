AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile Lvbel C5 olayı nedir? Lvbel C5 ne dedi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ne cevap verdi?

Son günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandıran “Lvbel C5–AK Parti Gençlik Kolları Başkanı” tartışması, müzik dünyası ile siyaset arasında yeni bir gerilim mi doğuyor sorusunu gündeme taşıdı. Rap sahnesinin popüler isimlerinden Lvbel C5’in çıkışı ve buna AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’ten gelen dikkat çekici yanıt, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım alarak gündemin üst sıralarına yerleşti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI YUSUF İBİŞ İLE LVBEL C5 OLAYI NEDİR?

Yusuf İbiş ile Lvbel C5 arasında yaşanan tartışma, bir konser sırasında ortaya çıkan sloganlar üzerinden gündeme geldi. Lvbel C5’in sahnede izleyicilerle birlikte söylediği sloganlar sosyal medyada hızla yayılırken, bu görüntülere siyasi bir tepki geldi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, söz konusu görüntülere sosyal medya hesabı üzerinden sert ifadelerle yanıt vererek tartışmanın büyümesine neden oldu.

LVBEL C5 NE DEDİ?

Lvbel C5, konser sırasında kalabalığın attığı “zıpla zıplamayan Tayyipçi” sloganına sahneden karşılık vererek “zıplamayan kalmasın” ifadelerini kullandı. Bu anlar konser alanında coşkuyla karşılanırken, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve farklı kesimlerden yorumlar aldı.

YUSUF İBİŞ NE YANIT VERDİ?

Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lvbel C5’e sert sözlerle tepki gösterdi. İbiş paylaşımında, “Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız” ifadelerini kullanarak doğrudan sanatçıyı hedef aldı. Bu açıklama, tartışmanın daha da büyümesine neden oldu.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ NELER?

Olayın ardından sosyal medyada konuya ilişkin yoğun bir tartışma başladı. Hem sanatçının konser görüntüleri hem de Yusuf İbiş’in açıklaması kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar ikiye bölündü. Konuya ilişkin yeni bir resmi açıklama ya da farklı bir gelişme henüz paylaşılmazken, tartışmanın sosyal medyada etkisini sürdürdüğü görülüyor.