AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş kimdir? Yusuf İbiş kaç yaşında, nereli, evli mi?

Siyasi kariyerindeki hızlı yükselişi ve genç yaşına rağmen üstlendiği görevlerle dikkat çeken Yusuf İbiş, son dönemde hem biyografisi hem de özel yaşamı ile en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak görev yapan İbiş’in yaşı, memleketi ve hayatına dair detaylar kamuoyunda araştırılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YUSUF İBİŞ KİMDİR?

Yusuf İbiş, hukukçu kimliğiyle tanınan ve uzun yıllardır AK Parti Gençlik Kolları teşkilatlarında görev alan bir siyasetçidir. Ankara’da serbest avukatlık yapmasının yanı sıra parti içinde seçim işleri, siyasi ve hukuki işler ile teşkilat yönetimi gibi alanlarda sorumluluklar üstlenmiştir. Siyasi kariyeri genç yaşlarda başlamış ve teşkilat içinde farklı görevlerle ilerleyerek 2025 yılında AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine getirilmiştir.

YUSUF İBİŞ KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Yusuf İbiş, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem hukuk hem de siyaset alanında aktif bir kariyer sürdürmektedir.

YUSUF İBİŞ NERELİ?

Yusuf İbiş Yozgat doğumludur. Siyasi ve mesleki hayatının başlangıç noktası da Yozgat ve Ankara ekseninde şekillenmiştir.

YUSUF İBİŞ EVLİ Mİ?

Evet, Yusuf İbiş evlidir ve bir çocuk babasıdır.

YUSUF İBİŞ’İN KARİYERİ

Yusuf İbiş’in kariyeri gençlik yıllarında başlamış ve zamanla parti teşkilatlarında üst düzey görevlere taşınmıştır. Siyasi hayatına Yozgat’ta başlayan İbiş, Ankara’da üniversite eğitimi sırasında ve sonrasında çeşitli gençlik kolları görevlerinde bulunmuştur. Parti içinde seçim işleri, siyasi ve hukuki işler ile teşkilat yönetimi gibi alanlarda görev alarak deneyim kazanmış, 2021 sonrası dönemde ise Genel Sekreterlik ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2025 yılında ise AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak seçilmiştir.