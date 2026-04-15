Haberler

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş kimdir? Yusuf İbiş kaç yaşında, nereli, evli mi?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siyasi kariyeri ve genç yaşta üstlendiği kritik görevlerle son dönemde adından sıkça söz ettiren Yusuf İbiş, hem teşkilat içindeki yükselişi hem de kamuoyundaki görünürlüğüyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş kimdir? Yusuf İbiş kaç yaşında, nereli, evli mi?

YUSUF İBİŞ KİMDİR?

Yusuf İbiş, hukukçu kimliğiyle tanınan ve uzun yıllardır AK Parti Gençlik Kolları teşkilatlarında görev alan bir siyasetçidir. Ankara’da serbest avukatlık yapmasının yanı sıra parti içinde seçim işleri, siyasi ve hukuki işler ile teşkilat yönetimi gibi alanlarda sorumluluklar üstlenmiştir. Siyasi kariyeri genç yaşlarda başlamış ve teşkilat içinde farklı görevlerle ilerleyerek 2025 yılında AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine getirilmiştir.

YUSUF İBİŞ KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Yusuf İbiş, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem hukuk hem de siyaset alanında aktif bir kariyer sürdürmektedir.

YUSUF İBİŞ NERELİ?

Yusuf İbiş Yozgat doğumludur. Siyasi ve mesleki hayatının başlangıç noktası da Yozgat ve Ankara ekseninde şekillenmiştir.

YUSUF İBİŞ EVLİ Mİ?

Evet, Yusuf İbiş evlidir ve bir çocuk babasıdır.

YUSUF İBİŞ’İN KARİYERİ

Yusuf İbiş’in kariyeri gençlik yıllarında başlamış ve zamanla parti teşkilatlarında üst düzey görevlere taşınmıştır. Siyasi hayatına Yozgat’ta başlayan İbiş, Ankara’da üniversite eğitimi sırasında ve sonrasında çeşitli gençlik kolları görevlerinde bulunmuştur. Parti içinde seçim işleri, siyasi ve hukuki işler ile teşkilat yönetimi gibi alanlarda görev alarak deneyim kazanmış, 2021 sonrası dönemde ise Genel Sekreterlik ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2025 yılında ise AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak seçilmiştir.

Sahra Arslan
Haberler.com
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

Kulisler alev alev! 4 belediye başkanı daha parti değiştiriyor
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı

18 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı: Dokunduğumda kaskatıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez

Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump'tan Papa 14. Leo'ya çağrı: Biraz da İran'daki protesto ölümlerine değin

Kavga büyüyor! Trump'tan Papa 14. Leo'ya kritik bir çağrı var