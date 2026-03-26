Aile Arasında 2'nin oyuncu kadrosunda kimler var? Aile Arasında 2 filminde hangi oyuncular oynayacak?

İlk filmle izleyiciyi kahkahaya boğan hikâye, şimdi yepyeni sürprizlerle geri dönüyor. Aile Arasında 2’nin oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? Solmaz ve Fiko’nun yeni macerasında hangi karakterler geri dönüyor, hangileri yeni isimlerle ekleniyor? “2 Aile Arasında” filminin kadrosu ve sürpriz oyuncu seçimleri, izleyicilerin merakını şimdiden zirveye taşıdı. Peki, Aile Arasında 2'nin oyuncu kadrosunda kimler var? Aile Arasında 2 filminde hangi oyuncular oynayacak?

AİLE ARASINDA NE ZAMAN VİZYONA GİRMİŞTİ?

Aile Arasında, 2017 yılında vizyona girmiş ve gösterimde olduğu süre boyunca büyük ilgi görerek 5 milyondan fazla izleyiciye ulaşmıştı.

AİLE ARASINDA 1'İN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VARDI?

Filmin başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar paylaşırken, kadroda ayrıca Ayta Sözeri, Erdal Özyağcılar ve Gülse Birsel de yer alıyordu.

AİLE ARASINDA 2 ÇEKİLECEK Mİ?

Evet, izleyicilerin merakla beklediği devam filmi yolda. Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, “2 Aile Arasında” filminin çekileceğini açıkladı ve projenin tüm hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

GÜLSE BİRSEL NE AÇIKLAMA YAPTI?

Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda senaryonun tamamlandığını belirterek, “2 Aile Arasında yola çıktı geliyor! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Sahra Arslan
