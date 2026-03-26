Aile Arasında 2'nin oyuncu kadrosunda kimler var? Aile Arasında 2 filminde hangi oyuncular oynayacak?

İlk filmle büyük beğeni toplayan Aile Arasında şimdi yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Aile Arasında 2’de hangi oyuncular yer alacak? Solmaz ve Fiko’nun hikâyesi bu kez kimlerle devam edecek, eski karakterler geri dönecek mi, yeni sürpriz isimler kadroya katılacak mı? “2 Aile Arasında”nın oyuncu kadrosu hakkında merak edilen tüm detaylar şimdiden gündemde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AİLE ARASINDA NE ZAMAN VİZYONA GİRMİŞTİ?

Aile Arasında, 2017 yılında vizyona girmiş ve gösterimde olduğu süre boyunca büyük ilgi görerek 5 milyondan fazla izleyiciye ulaşmıştı.

AİLE ARASINDA 1'İN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VARDI?

Filmin başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar paylaşırken, kadroda ayrıca Ayta Sözeri, Erdal Özyağcılar ve Gülse Birsel de yer alıyordu.

AİLE ARASINDA 2 ÇEKİLECEK Mİ?

Evet, izleyicilerin merakla beklediği devam filmi yolda. Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, “2 Aile Arasında” filminin çekileceğini açıkladı ve projenin tüm hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

GÜLSE BİRSEL NE AÇIKLAMA YAPTI?

Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda senaryonun tamamlandığını belirterek, “2 Aile Arasında yola çıktı geliyor! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.