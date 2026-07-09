Ahmet Telli öldü mü, yaşıyor mu, Ahmet Telli hastalığı ne?

"Ahmet Telli öldü mü, yaşıyor mu?" sorusu, usta şairin sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ahmet Telli'nin tedavi süreciyle ilgili yapılan açıklamalar sonrası gözler son duruma çevrilirken, sağlık durumu, hastalığı ve hakkında ortaya atılan iddiaların doğruluğuna ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

AHMET TELLİ ENTÜBE EDİLDİ

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin üzücü bir gelişme yaşandı. Bir süredir tedavi gören usta şairin entübe edildiği açıklandı. Yaşanan gelişmenin ardından Ahmet Telli'nin sağlık durumu kamuoyunda yeniden gündem oldu.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama, Devrimci 78’liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği tarafından ortak olarak paylaşıldı. Açıklamada, uygulanan tedavi sürecine rağmen yeni bir aşamaya geçildiği belirtilerek, şairin bugün itibarıyla entübe edildiği bildirildi.

"İYİ HABERLER ALMAYI UMUYORUZ"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şair Ahmet Telli’nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen bugün itibarıyla entübe edilmiştir. Devrimci 78’liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Hâlâ iyi haberler almayı umuyoruz."

AHMET TELLİ'NİN SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Usta şairin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki süreçte ailesi ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Ahmet Telli'nin tedavisi hastanede devam ederken, edebiyat dünyası ve sevenleri gelecek olumlu haberleri umutla bekliyor.