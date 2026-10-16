Ahmet Aras kimdir, neden CHP'den ayrıldı? 30 yıl subaylık yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı nereli, kaç yaşında?

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"Benim tarafım Muğla'dır." Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Ekim 2026 akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı bu cümleyle bitirdi. Aras, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve büyükşehir belediye başkanlığını bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

NEDEN CHP'DEN AYRILDI?

Aras, açıklamasında kendisi üzerinden yürüyen siyasi tartışmaların kent için yapılan çalışmaların önüne geçtiğini, bu tartışmaların Muğla'ya bir şey kazandırmadığını söyledi. Kararın geçmişi yok saymak anlamına gelmediğini de ekledi. Hürriyet'in aktardığına göre Aras, siyasi görüşüne bakmadan bütün ilçe ve mahallelere hizmet götüreceğini, merkezi yönetimle, ilçe belediyeleriyle, meslek odalarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağını belirtti.

Partiyle arasındaki gerginlik ekim başında su yüzüne çıkmıştı. T24'ün 5 Ekim'de yayımladığı habere göre Aras, Suriye ziyaretine giderken başkan vekilliğini büyükşehir meclis üyesi Mehmet Tahça'ya bıraktı. Tahça'nın Yeni Parti üyesi olması CHP içinde tepki çekti. CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, Aras'ın partiyle duygusal bağının kalmadığını söyledi ve gerekirse ihraç için genel merkeze kendisinin başvuracağını açıkladı.

İki gün sonra soru TBMM'de CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'a yöneltildi. Muğla Gazetesi'nin haberine göre Öztrak, ihraç konusunda yetkinin il örgütünde değil, genel merkezin disiplin kurullarında olduğunu söyledi ve kurulların kararı hakkında yorum yapmadı. CHP tüzüğüne göre büyükşehir belediye başkanları Yüksek Disiplin Kurulu'na yalnız Parti Meclisi'nin talebiyle sevk edilebiliyor. Aras, böyle bir karar çıkmadan istifa etti.

BİR YIL ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçtiği günlerde Aras'ın adı da kulislerde geçiyordu. Aras, 16 Ağustos 2025'te X hesabından bu iddiaları yalanladı. Medyascope'un aktardığına göre o gün seçimle gelinen makamların "ganimet değil, emanet" olduğunu yazdı ve CHP sayesinde aldığı oylarla başka bir partiye geçmesinin düşünülemeyeceğini söyledi. Bugünkü açıklamasında başka bir partiye katıldığını söylemedi; görevine bağımsız olarak devam edecek.

AHMET ARAS KİMDİR?

Ahmet Aras, 3 Şubat 1970'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdu; 56 yaşında. Bodrum'da Cumhuriyet İlkokulu'nu ve Bodrum Ortaokulu'nu bitirdi. Fen lisesini parasız yatılı olarak kazandı, önce İzmir Atatürk Lisesi'ne gitti, sonra Maltepe Askeri Lisesi'ne geçti. Kara Harp Okulu'ndan sistem mühendisi olarak mezun oldu. Türkiye Gazetesi'ne göre Kastamonu Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

SUBAYLIKTAN TURİZMCİLİĞE

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı özgeçmişe göre Aras, teğmen olarak Konya'da başladığı görevini Ardahan'da sürdürdü. Bodrum, Zara ve Şanlıurfa Viranşehir askerlik şubelerinde çalıştı, 2008-2011 arasında Milli Savunma Bakanlığı'nda görev yaptı. 2012'de NATO önderliğindeki Kosova Barış Gücü'nde (KFOR) yarbaylığa yükseldi ve NATO madalyası aldı. 2013'te emekli oldu.

Emekliliğin ardından memleketine döndü ve Bodrum'un Ortakent Sahili'nde bir yaz turizmi işletmesi açtı.

BODRUM'DAN BÜYÜKŞEHİRE

Aras 2018'de CHP'ye üye oldu. Bir yıl sonra, 2019 yerel seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'nin Muğla Büyükşehir adayıydı; Habertürk'ün seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 55,01'ini alarak Muğla'nın ikinci büyükşehir belediye başkanı oldu.

EŞİ KİM?

Aras'ın eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras. Çiftin evlenme kararını Şubat 2025'te Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit duyurmuştu (DHA, T24). Köksal Aras, 2024'te Menteşe'nin ilk kadın belediye başkanı seçildi; Halk TV'nin haberine göre 21 Ağustos 2026'da CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı. Ahmet Aras'ın belediyenin özgeçmişinde yer alan iki kızı var.