Ağrı okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Ağrı'da etkisini artırması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler "Ağrı okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Ağrı'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Ağrı Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.

14 Ocak Çarşamba günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Ağrı Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ağrı okullar tatil mi?" ve "Ağrı'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

AĞRI HAVA DURUMU
Ağrı'da Kar ve Soğuk Hava Etkili: Hissedilen Sıcaklık -13 Dereceye Düşebilir

Ağrı'da kış koşulları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte gece ve sabah saatlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak. Özellikle gece saatlerinde hissedilen sıcaklık -13 dereceye kadar düşecek.

Anlık ve Saatlik Hava Durumu

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Ağrı'da hava kar yağışlı olacak. Sıcaklık -5 derece, hissedilen sıcaklık ise -9 derece civarında olacak. Rüzgâr saatte 16 km hızla esecek.

Çarşamba günü gece yarısından sabah saatlerine kadar (24.00–06.00) kar yağışı devam edecek. Bu saatlerde sıcaklık -7 ile -10 derece arasında değişecek ve hissedilen sıcaklık -11 ila -13 derece olacak.

Sabah saatlerinden öğleye kadar (06.00–12.00) hava çok bulutlu geçecek, sıcaklıklar -10 ile -8 derece arasında seyredecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde (12.00–24.00) hava yine çok bulutlu olacak ve geceye doğru sıcaklık -13 derece civarında kalacak.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Ağrı'da önümüzdeki günlerde soğuk hava etkisini sürdürecek. Gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski yüksek olacak. Kar yağışı Çarşamba günü yoğun, sonrasında ise soğuk ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak.

14 Ocak Çarşamba: Soğuk, en düşük -10, en yüksek -6 derece

15 Ocak Perşembe: Soğuk, en düşük -18, en yüksek -11 derece

16 Ocak Cuma: Soğuk, en düşük -24, en yüksek -11 derece

17 Ocak Cumartesi: Soğuk, en düşük -18, en yüksek -6 derece

18 Ocak Pazar: Soğuk, en düşük -20, en yüksek -6 derece

Yetkililer, özellikle kar, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını, sabah ve gece saatlerinde trafikte tedbirli olunmasını öneriyor.

AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
