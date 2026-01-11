Ağrı okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Ağrı Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ağrı okullar tatil mi?" ve "Ağrı'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

AĞRI HAVA DURUMU

Ağrı'da 12–16 Ocak 2025 Hava Durumu

Ocak ayının ortasına girilirken Ağrı'da etkili olan sert kış koşulları yeni haftada da kendini göstermeye devam ediyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde soğuk hava, kar yağışı ve buzlanma riski öne çıkıyor. İşte gün gün Ağrı hava durumu:

12 Ocak Pazartesi

Ağrı'da haftanın ilk gününde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçiyor. Gün içinde sıcaklık sıfırın altında seyrederken gece saatlerinde ayaz etkisini artırıyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski bulunuyor.

13 Ocak Salı

Salı günü kar yağışı yer yer devam ediyor. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde düşük seviyelerde kalırken, gece sert soğuk etkili oluyor. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olması isteniyor.

14 Ocak Çarşamba

Çarşamba günü Ağrı'da çok bulutlu bir hava hakim. Zaman zaman hafif kar yağışı görülüyor. Soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, özellikle yüksek kesimlerde tipi riski bulunuyor.

15 Ocak Perşembe

Perşembe günü kar yağışı büyük ölçüde azalıyor ancak hava kapalı ve soğuk. Gece sıcaklıkları ciddi şekilde düşerken, don ve buzlanma riski artıyor. Vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

16 Ocak Cuma

Haftanın son iş gününde Ağrı'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kar yağışı görülmezken soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sabah ve gece saatlerinde don olayları öne çıkıyor.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücüleri uyarırken, vatandaşların da soğuk hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtiyor.

AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.