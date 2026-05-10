Haberler

Ağrı Dağı'nın zirvesine yapılan ve kaydedilmiş ilk tırmanış ne zaman yapılmıştır?

Ağrı Dağı'nın zirvesine yapılan ve kaydedilmiş ilk tırmanış ne zaman yapılmıştır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, hem yarışmacının hangi yanıtı vereceğini dikkatle takip ediyor hem de doğru cevaba ulaşmak için araştırmalara girişiyor. Ağrı Dağı'nın zirvesine yapılan ve kaydedilmiş ilk tırmanış ne zaman yapılmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster’nın yeni bölümünde sorulan sorular, izleyenlerde büyük bir merak ve heyecan yaratıyor. Yarışmacının vereceği yanıtı sabırsızlıkla bekleyen seyirciler, aynı zamanda sorunun doğru cevabını kendi başlarına bulmaya çalışıyor. Bilgiyi eğlenceyle harmanlayan yarışma, izleyicilere etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunuyor ve onları aktif şekilde düşünmeye teşvik ediyor. Peki, Ağrı Dağı'nın zirvesine yapılan ve kaydedilmiş ilk tırmanış ne zaman yapılmıştır?

AĞRI DAĞI'NIN ZİRVESİNE YAPILAN VE KAYDEDİLMİŞ İLK TIRMANIŞ NE ZAMAN YAPILMIŞTIR?

A: 1829

B: 1896

C: 1993

D: 2005

Cevap: A 1829
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan yarışmada, her soruyla birlikte ödüller katlanarak artıyor. İlk baraj 5.000 ? ile 2. soruda geçiliyor, ardından 50.000 ? değerindeki büyük baraj ise 7. soruda sizleri bekliyor. Tüm engelleri aşarak 13. soruya ulaşan yarışmacılar, 5.000.000 TL'lik büyük ödülü kazanma şansı yakalıyor.

Yarışma sırasında istediğiniz an çekilebilirsiniz; bu durumda son doğru cevapladığınız sorunun ödülünü alırsınız. Eğer yanlış cevap verirseniz, en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Stratejinizi iyi kurarak hem eğlenceli hem de kazanç dolu bu yarışmada şansınızı deneyebilirsiniz!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan etkin pişmanlık başvurusu
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı

Piyasalarda barış umudu! Biri yükseldi, diğeri çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

Komşu başkentte şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar

Rakipleri sandılar, yanlışlıkla kendi otobüslerini taşladılar
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...